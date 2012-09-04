Кокосовое масло – средство от кариеса

Кокосовое масло защищает зубы от кариеса, выяснили биологи из Атлонского технологического института.

Они изучили воздействие различных веществ на бактерии, которые живут в ротовой полости и провоцируют развитие кариеса. Известно, что бактерия рода Streptococcus mutans поглощает сахар и другие углеводы, приводя к выделению молочной кислоты, которая разрушает зубную эмаль.

В результате исследования выяснилось, что обработанное пищеварительными ферментами кокосовое масло останавливает большинство обитающих во рту видов стрептококков. Пока неизвестно, какие именно компоненты кокосового масла стоят за этим процессом.

likar.info