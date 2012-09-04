Кокосовое масло – средство от кариеса
09:07, 04 сентября 2012Зарубежные новости
0
Враг стрептококков
Кокосовое масло защищает зубы от кариеса, выяснили биологи из Атлонского технологического института.
Они изучили воздействие различных веществ на бактерии, которые живут в ротовой полости и провоцируют развитие кариеса. Известно, что бактерия рода Streptococcus mutans поглощает сахар и другие углеводы, приводя к выделению молочной кислоты, которая разрушает зубную эмаль.
В результате исследования выяснилось, что обработанное пищеварительными ферментами кокосовое масло останавливает большинство обитающих во рту видов стрептококков. Пока неизвестно, какие именно компоненты кокосового масла стоят за этим процессом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter