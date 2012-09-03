Любите сладкий кофе и чай? Часто пьете газированные напитки? Можете забыть об идеальной фигуре и здоровой коже. А если хотите все же что–то поменять в своем внешнем облике, обратите внимание на наш рейтинг вредных напитков.

- Газированная вода в любых ее проявлениях. Каждый раз, выпивая бутылку газировки, вы потребляете сотни пустых калорий.

- Энергетические напитки.

Возможно, в них содержится больше питательных веществ, однако те же самые витамины и минералы есть и в низкокалорийных продуктах. Если вы действительно озадачились проблемой похудения, вам стоит отдавать предпочтение простой воде, а не спортивным напиткам.

- Кофе с различными добавками.

Сам по себе кофе не представляет опасности для вашей фигуры. Но как только вы добавляете в него сливки, ароматизированные сиропы кружка черного кофе тут же превращается в кладовую жиров и сахара. Усовершенствованный подобным образом напиток может содержать до 570 калорий в одной порции. Это больше, чем в одном полноценном приеме пищи.

- Алкогольные коктейли.

Уже сам по себе любой алкогольный напиток содержит достаточное количество калорий. А теперь добавим к нему сливки и сиропы, сладкий сок. Надо ли комментировать дальше?

- Кулеры (напитки из разбавленного водой вина и фруктового сока).

При всей освежающей силе, приятности вкуса и легкости эти напитки представляют опасность для вашей фигуры. Одна порция (примерно 360 мл) содержит примерно 190 калорий и 22 грамм углеводов. Более того, обычное вино не намного лучше, на один бокал (150 мл) приходится, как минимум, 100 калорий.

А теперь решайте сами - пить или не пить.

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