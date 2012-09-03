На Филиппинах землетрясение разрушило дороги и мосты

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,6 баллов, которое привело к значительным разрушениям инфраструктуры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

В частности, поступили сообщения о разрушении дорог и мостов. Жители острова Самар, боясь возникновения цунами после землетрясения, поспешили укрыться на возвышенной местности, говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился в 146 километрах от острова Самар. Очаг подземных толчков залегал на глубине 32 километров.

На данный момент сейсмологи отменили угрозу возникновения цунами после мощного землетрясения на всех тихоокеанских территориях за исключением Индонезии и Филиппин, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения об угрозе цунами США.

Ранее Центр предупреждал, что вызванные землетрясением волны могут угрожать Японии, Тайваню и ряду других тихоокеанских государств и территорий.