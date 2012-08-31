Украинцы завоевали на Паралимпиаде-2012 еще три медали

Украинка Мария Помазан завоевала золотую медаль в соревнованиях по метанию диска на ХІV летних Паралимпийских играх в Лондоне.

Об этом сообщается на сайте Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Еще одну награду для Украины – серебряную - завоевала Инна Стрижак (прыжок в длину).

Кроме того, Лидия Соловьева (пауэрлифтинг) завоевала бронзовую награду.

Теперь в команды Украины 11 наград и однозначная третья позиция на Паралимпиаде-2012, отмечается в сообщении.