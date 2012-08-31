Обучение музыке в раннем детстве улучшает умственные способности

Дети с раннего возраста приучаемые к музыкальным инструментам будут иметь значительно лучший слух в будущем.

В рамках исследования, организованного группой английских ученых было установлено, что дети, которые играли на музыкальном инструменте в раннем возрасте (до пяти лет), имели расширенные мозговые ответы на более сложные звуки. Их слух был намного лучше, чем у тех, кто в детстве не уделял внимание музыке. Это подтверждает гипотезу о том, что слух, развитый в раннем возрасте остается с человеком на всю его оставшуюся жизнь.

Профессор Нина Краус отмечает: "Основываясь на общепризнанном сегодня факте, что музыка в значительной степени способствует процессу формирования мозга, мы приходим к выводу, что краткосрочные уроки музыки в детском возрасте позволяет не только усилить показатели слуха на всю жизнь человека, но и улучшить его общие показатели к обучаемости. Иными словами можно констатировать, что человек занимавшийся музыкой имеет большую способность к изучению сложного материала и будет демонстрировать лучшие отметки в школе и институте". Это первое исследование, которое установило долгосрочный эффект позитивного воздействия музыкального воспитания на развитие мозга.

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