Женщинам нельзя игнорировать состояние усталости и тревожности

Трагические последствия тяжелых заболеваний зачастую можно предотвратить, вовремя обратившись к врачу. Однако, люди далеко не всегда проявляют поспешность, упуская драгоценное время для спасения своей жизни.

Так, 50% женщин с сердечными приступами до последнего игнорируют опасные симптомы, принимая их за простое недомогание, показало исследование, в котором были учтены данные 1,4 миллиона пациенток. Об этом пишет медицинский эксперт Лиза Коллиер Кул.

Причина такого поведения проста: во-первых, сердечные приступы обычно воспринимаются, как традиционная проблема мужчин. Женщины же больше опасаются рака груди, который на самом деле убивает в разы меньше представительниц слабого пола. В частности в США эта цифра составляет 40,8 тысячи против 267 тысяч. Даже все формы рака вместе взятые и то убивают меньше женщин, чем сердечные приступы.

Проблема в том, что признаки сердечного приступа различаются у мужчин и женщин. У последних они менее выражены, что в итоге и приводит к большему числу смертельных исходов. В большинстве подобных случаев у пациенток даже не бывает болей в груди.

Чтобы предупредить трагедию, врачи советуют чаще проверяться на такие общие факторы риска, как высокое кровяное давление, уровень холестерина и содержание сахара в крови. Также следует учесть семейный анамнез, стараться правильно питаться, следить за весом и делать регулярные физические упражнения. Курильщицам следует учесть, что они входят в особую группу риска.

Также есть несколько факторов, которые нельзя игнорировать: затрудненное дыхание, боли в верхней части туловища (не обязательно в груди), чрезмерная усталость, интенсивная потливость, тошнота, головокружение и тревожность.

В случае появления этих симптомов следует немедленно вызвать врача. Как показывает статистика, получение медицинской помощи в течение часа после сердечного приступа снижает риск смерти на 50%.

Меддэйли