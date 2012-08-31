Три ошибки в еде, которые ведут к ожирению

Хотя прием пищи это важная составляющая нашей жизни, но не все люди умеют правильно есть. О трех самых грубых ошибках в приеме пище.

Ошибка 1. Прием пищи наспех

Когда человек ест быстро, то сигналы от рецепторов в желудке не успевают достигнуть мозга, и человек не ощущает насыщения. В результате человек съедает в два раза больше еды, чем, если бы он ел медленно.

Что делать

Есть нужно в приятной спокойной обстановке, медленно пережевывая пищу (как минимум 20 жевательных движений перед проглатыванием), получая от еды удовольствие. Такой способ поглощения пищи не приведет к ожирению и во время такого обеда человек расслабляется и отдыхает по-настоящему.

Мозгу требуется время, чтобы понять, что вы поели. Поэтому медленный прием пищи с тщательным пережевыванием еды даст мозгу время для получения сигнала о насыщении.

Ошибка 2.Неспособность сосредоточиться на еде

Часто во время еды человек занимается другими делами. В этом случае мозгу значительно сложнее получать информацию о том, что человек ест и как он это делает. В результате человек не насыщается, вырабатывается меньше эндорфинов - гормона радости - и человек не получает от еды удовольствия. Также человек не следит за объемом съеденной пищи и за качеством ее пережевывания, т.е. он съедает слишком много, недостаточно подготовив пищу для дальнейшего переваривания. Человек перестает есть не когда он сыт, а когда заканчивает свое занятие (работу, просмотр телевизора и т.д.).

Что делать

Во время приема пищи нужно полностью сосредоточиться на еде, отложив любые дела. Только в этом случае человек поглотит еду в достаточном, для утоления голода, объеме и еда пойдет на пользу. В результате вдумчивого приема пищи ожирение не разовьется.

Ошибка 3.Поглощение еды в состоянии стресса

Во время стресса происходит мгновенная мобилизация эволюционно выработанных механизмов защиты человека. Прежде всего, при стрессовой ситуации надпочечниками выбрасывается гормон кортизол, способный активно менять биохимию организма человека: потребность в глюкозе резко возрастает, поэтому человек нуждается в еде. Спустя какое-то короткое время глюкоза превращается в жир и человек снова хочет есть.

Есть и еще один негативный момент. После приема пищи, получив энергию, человек не двигается, а значит, не расходует ее, это еще одна причина, почему развивается ожирение, а вслед за ним сахарный диабет, атеросклероз, инфаркт или инсульт.

Что делать

Если во время стресса вам хочется есть, выпейте воды. Или, если вы все-таки поели, обеспечьте организму физическую нагрузку.

Не пренебрегайте правильным приемом пищи и не делайте культа из еды, относитесь к ней с уважением!

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