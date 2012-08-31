Можно ли оградить себя от сплетен на работе

Психолог, автор проекта "Casual-psy – Психология повседневной жизни" Мария Пугачева рассказала, как себя вести в коллективе, где принято сплетничать.

"Конечно, найти "золотую середину" в своем поведении в этой ситуации очень сложно. Ведь если вы отгородитесь от всех и будете делать вид, что вам все это неинтересно и глубоко отвратительно, то весьма скоро, как раз, вы и станете мишенью основных сплетен и слухов. И что еще хуже, вполне вероятно, что вас смогут или подставить, или предпринять какие-то малоприятные действия. В общем, жизнь на работе при таком отстраненном подходе лучше точно не станет.

Если вы станете делать вид, что целиком и полностью поглощены этим склочным процессом, будете играть роль такого же склочного сотрудника, то, рано или поздно, действительно превратитесь в такового. Или же, ежедневно накапливая стресс и внутреннее раздражение от того, что вы вынуждены приспосабливаться и врать, заработаете себе невроз или депрессию. Лучше всего вести себя доброжелательно и дружественно именно с самим коллективом, но при этом максимально стараться не участвовать в конкретных интригах и кознях. Например, вы можете вместе посмеяться над чьей-то сплетней или злорадством, волне можно немного поддержать разговор о какой-нибудь сплетне. Но при этом вы должны довольно четко и уверенно вести себя, когда, к примеру, вам предложат пойти и коллективно нажаловаться на кого-то, или подписаться под чьим-то увольнением.

И вполне действенным тут будет включение чуть юморного и дерзкого поведения: "Ой, ребята, ну вас к черту, подписываться я не хочу, в судьбах людей не люблю участвовать", "Э-э-э, давайте-ка без меня, нет у меня настроение сегодня плохими делами заниматься". Да, это трудно, но если вам дорога должность и заработок, а возможности избавиться от таких "хороших" коллег совсем нет, то выбирать не приходится", советует Меддэйли.