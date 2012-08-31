Бессолевая диета может навредить здоровью

Тот факт, что соль — это белый яд диетологи на протяжении последних нескольких десятилетий усиленно пытались вбить в головы обывателей, однако последние исследования показывают, что диеты с низким содержанием соли могут быть не так полезны, как считалось.

Ученые установили, что низкое содержание соли в пище приводит к падению давления крови, а это провоцирует повышение уровня холестерина, жира и гормонов, воздействие которых приводит к сердечным приступам, пишет www.cybersecurity.ru.

В целом, говорят специалисты, хорошие и плохие качества соли в определенном смысле уравновешивают друг друга. Однако группа специалистов из Университета Копенгагена уверена, что диета с низким содержанием соли может привести к росту опасности развития сердечных заболеваний, а это может быть критично для определенной группы людей, склонных к сердечным заболеваниям.

Специалисты говорят, что для установления окончательной истины в отношении соли, могут потребоваться годы исследований и сотни тысяч обследованных людей. Сейчас датские исследователи изучили долговременное воздействие «низкосолевой» диеты и говорят, что полностью отказываться от данной приправы было бы неправильно. «Мои рекомендации просты — потребление соли можно сократить, но незначительно», — говорит автор исследования Нильс Граудал.

По его словам, он и его коллеги изучили 167 других исследований, где также затрагивалось воздействие соли на организм человека и пришли к выводу, что проведенные исследования разделились примерно поровну между сторонниками и противниками соли. Опираясь на свои исследования, датские специалисты констатируют, что сокращение потребления соли ведет к снижению уровня кровяного давления.

По словам Граудала, сейчас в среднем взрослый человек потребляет в сутки от 3 до 5 грамм соли, но если сократить это потребление до 1,5 — 2 грамм, то значительных негативных последствий наблюдаться не должно, тогда как снижение побочных эффектов присутствия соли будет снижено.