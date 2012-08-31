В Луизиане эвакуируют людей из-за опасности прорыва плотины

Власти американского штата Луизиана объявили о масштабной эвакуации в районе дамбы, которая, как ожидается, неминуемо прорвется в результате напора прибывающей воды, вызванного тропическим штормом "Исаак".

Как сообщает РИА «Новости», местные власти распорядились о немедленной эвакуации до 60 тысяч человек, проживающих рядом с дамбой на озере Тангипахоа в 160 километрах севернее Нового Орлеана.

Ураган "Исаак", бушующий на территории США, накануне ослабел до тропического шторма. Однако его жертвами в Луизиане, по данным агентства, уже стали два человека.

Из-за урагана несколько аэропортов в американских штатах Луизиана, Миссисипи и Алабама были закрыты, около 1,5 тысячи рейсов отменены. Также сообщается, что более 600 тысяч потребителей в Луизиане остались без электроэнергии.

Пронесшийся над Гаити "Исаак"разрушил до основания 335 домов, еще более 2,5 тысячи строений оказались серьезно повреждены. Около 15 тысяч жителей были эвакуированы. Число жертв урагана на Гаити, по последним данным, составило 24, три человека считаются пропавшими без вести. Не менее пяти человек погибли в Доминиканской Республике.