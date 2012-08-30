100-летний водитель наехал на группу детей на тротуаре

В Лос-Анджелесе 100-летний водитель при движении автомобиля задним ходом наехал на группу детей на тротуаре, собравшихся у киоска с напитками и бутербродами.

Как сообщает радио «Свобода», четверо детей находятся с тяжелыми травмами в больнице, врачи утверждают, что их жизни ничто не угрожает. Еще пять детей получили травмы меньшей тяжести.

Всего на тротуаре находились 11 человек. Инцидент произошел рядом со школой вскоре после завершения дневных занятий.

Полиция, прибывшая на место происшествия, установила, что его виновником стал местный житель по имени Престон Картер, которому 5 сентября исполняется 101 год. Он не отрицал своей вины и содействовал установлению причин произошедшего. По версии виновника происшествия, у его машины отказали тормоза.