Аспирин помогает сохранить бодрость духа?

Ученые из Университета Западной Австралии в Перте убеждены, что аспирин помогает пожилым людям бороться с депрессией. Исследование показало: регулярное применение этого препарата снижает риск возникновения болезни на 40%.

Специалисты сравнили медицинские данные 3700 мужчин в возрасте между 69 и 87 годами, чтобы посмотреть, сколько из них сталкивались с депрессией. Также их проверили на уровень содержания в крови гомоцистеина.

Гомоцистеин - кислота, высокий уровень которой увеличивает вероятность сердечных приступов и инсультов. Существует версия, что чересчур активный гомоцистеин грозит не только риском сердечнососудистых заболеваний, но ещe и может быть одним из факторов, угнетающе воздействующих на психику (правда, полностью этот механизм пока не объяснeн). Анализ показал, что мужчины с повышенным уровнем гомоцистеина на 60% чаще страдают от депрессии. Исследователи выделили группу с такой проблемой и попросили участников принимать аспирин один раз в день. Лекарство привело показатели гомоцистеина в норму, и самочувствие у испытуемых улучшилось. Любопытно, что витамины, содержащие вещества для понижения этой кислоты, такого хорошего эффекта не показали.