Читать книги полезно не только для мозгов, но и для тела

Ученые из Оксфордского университета утверждают, что книжки полезны не только для интеллекта, но и для общего самочувствия – и физического, и психологического. Профессор Джон Стейн отмечает, что чтение это не просто пассивное следование за сюжетом, но и напряжённая работа воображения: когда мы сопереживаем героям, то проходим вместе с ними их взлёты и падения, пишет Здоровье.

Более того: если человек читает о запахе, вкусе или картинах природы, участки мозга, отвечающие за восприятие этих вещей, работают так, будто всё это происходит на самом деле – это подтверждают результаты магнитно-резонансного сканирования. При этом если заменить чтение просмотром ТВ или компьютерной игрой, такого эффекта не возникает. Кстати, шесть минут чтения снижают уровень стресса на две трети, то есть справляются с перенапряжением даже лучше, чем прогулки на природе или музыка. Таким образом доказывается благотворность чтения для физического и психологического самочувствия.

Важно прививать любовь к книгам с детства: чем раньше человек научится читать большие и серьёзные произведения, тем быстрее его мозг получит навык выстраивания длительных цепочек причинно-следственных связей. В дальнейшем это сулит бонусы, касающиеся ментальной дисциплины: например, лёгкость долгосрочного планирования и ведения продолжительных бесед на одну и ту же тему.