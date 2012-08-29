Как избавиться от усталости на работе

Во время напряженного трудового дня мы чувствуем, как тают наши силы. Наступает ощущение переутомления, которое сменяется вялостью, апатией. Чтобы весь день быть на подъеме, важно научиться в течение дня умело восполнять энергетические запасы организма. Для этого есть несколько способов, пишет Здоровье.

1. Дышите глубже! Сядьте, выпрямив спину и расслабив руки на коленях. Глубоко, на четыре счета, вдохните, задержите дыхание, а затем медленно выдохните. Упражнение, сделанное 6-8 раз, способствует снабжению мозга кислородом, расслабляет нервную систему.

2. Если есть возможность, приложите кусочек льда из морозилки к тем местам на теле, где прощупывается пульс: вискам, локтевым сгибам, запястьям. Этот способ мгновенно вернет вас к жизни, усилив кровообращение. Хорошо помогают и холодные ванночки для ног. Опустите туда ноги на 30 секунд, после чего вытащите на 1 минуту. Повторите несколько раз.

3. Установлено, что приятные запахи не только поднимают настроение, но и делают ясными голову и прибавляют сил. Поэтому имейте под рукой баночку с ароматными маслами эвкалипта, розмарина, кедра, лаванды, лимона, бергамота. Стоит только поднести емкость на несколько секунд к носу – и вы почувствуете мгновенный эффект.

4. Если на расстоянии шаговой доступности отсутствуют и лед, и эфирные масла, воспользуйтесь самым простым средством – приведите свой организм в движение! Прогулка быстрым шагом или короткая пробежка на свежем воздухе, прыжки на месте оживят ваш переутомленный организм, прибавят бодрости. Если для активных упражнений не место и не время, можете просто встать, подойти к окну и слегка размяться.

5. Отличное средство "зарядить свои батарейки" - перекусить фирменным коктейлем. Для него понадобится 1 стакан молока, банан и ягоды (можно замороженные). Такой белково-углеводный напиток обеспечит моментальный приток сил и улучшит настроение.

6. Зевайте, не стесняйтесь! Зевота – это показатель вашей усталости. Но это еще и своеобразная компенсация; в момент зевка обогащенная кислородом кровь активно поступает в мозг, помогая взбодриться.

7. Если вам предстоит ответственное мероприятие, а вы чувствуете себя вялыми и усталыми, воспользуйтесь рецептом голливудских звезд: активно и энергично подвигайтесь, попрыгайте, громко, с усилием, вдыхая и выдыхая. В итоге через несколько минут вы обретете приятно раскрасневшееся лицо, блеск в глазах и энергию в движениях.