Работающие мамы здоровее домохозяек

Казалось бы, двойная нагрузка - что в ней хорошего? Однако, как показало исследование социологов из университета штата Пенсильвания и Университета Акрон (США), те женщины, которые несут эту двойную нагрузку - работу и материнство - здоровее мамочек, которые сосредоточены только на доме и детях, пишет Здоровье.

Оказалось, что работающие мамы активнее, мобильнее и энергичнее, а депрессии у них случаются реже. Эта тенденция сохраняется у них до 40-летнего возраста. Вероятно, их хорошее самочувствие базируется в том числе и на чувстве самодостаточности, независимости и самоуважения, считает глава исследования профессор социологии Адрианна Фрек. Поэтому, с еe точки зрения, лучше сначала состояться на профессиональном поприще, а потом думать о детях.