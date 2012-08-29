В Австралии хотят запретить продажу сигарет молодежи

В Тасмании (штат Австралии) верхняя палата парламента собирается представить правительству законопроект, по которому будет полностью запрещена продажа сигарет жителям острова, родившимся после 2000 года, сообщает NEWru.com со ссылкой на газету The Sydney Morning Gerald.

Принятие этого закона приведет к тому, что после 2018 года лица, достигшие совершеннолетия, не смогут курить, в отличие от нынешнего времени, когда по закону курение разрешено всем, кто старше 18 лет.

Инициатива была предложена независимым кандидатом Айвеном Дином. Он надеется, что таким образом в Австралии появится поколение некурящих людей. Он признает, что это не может случиться в один момент, но время есть. Вместе с тем, по его словам, успех его инициативы будет зависеть от привлечения на свою сторону не только самих молодых людей, но и производителей табака и компаний, продающих его.

Каждый четвертый житель Тасмании является курильщиком, в связи с чем данный законопроект поддержал министр здравоохранения Мишель О`Бирн.