Сколько калорий в пивном бокале

Пиво, как и вино, не содержит жиров. В небольшом количестве в нем присутствуют некоторые полезные питательные вещества, в том числе белок, калий, фолиевая кислота, витамин B12 и селен, пишет news.open.by. Однако пиво входит в пятерку лучших поставщиков калорий.

На два бокала пива в день приходиться от 300 до 400 калорий. Примерно столько же калорий содержит двойной гамбургер в фаст-фуде, жаркое из говядины или два куска пиццы с сыром.

Разница в калориях между светлым и темным пивом незначительна. Если бокал светлого пива содержит 100–130 калорий, то бокал темного – от 150 до 200. Цвет пива указывает на процент алкоголя в нём.

Важно также знать, что алкоголь содержит около 7 калорий на грамм, так что большее содержание алкоголя в пиве означает большее содержание калорий. Алкоголь имеет почти столько же калорий, сколько жиры (9 калорий на грамм) и почти вдвое превышает калорийность углеводов или белков (около 4 калорий на грамм).

Бытует мнение, что злоупотребление пивом приводит к появлению "пивного живота". Тем не менее, он может появиться от лишних калорий и "непивного происхождения".