Число беженцев из Сирии превысило 200 тысяч - ООН

Общее число сирийцев, бежавших от гражданской войны в соседние страны, превысило 200 тыс. человек.

Как передает Русская служба Би-Би-Си, об этом сообщает агентство ООН по делам беженцев.

По словам специалистов, эта цифра уже существенно превышает прогнозы, данные на конец года.

Больше всех беженцев из Сирии принимает Турция - около трети от общего количества. Десятки тысяч людей бежали в Ливан, Иорданию и Ирак.

Также отмечается, что только за последнюю неделю из страны бежали около 30 тысяч сирийцев.

По данным ООН, еще около полутора миллиона граждан Сирии переместились из опасных районов страны в менее опасные.

Как сообщал УНИАН, конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. Его жертвами, по данным представителей ООН, стали 17 тысяч человек. Западные страны и ряд арабских государств добиваются ухода Президента Башара Асада, полагая, что это остановит насилие.

Россия и Китай, напротив, опасаются, что внешнее вмешательство в Сирии и потеря государственности приведут к разрастанию конфликта. Власти Сирии, в свою очередь, заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.