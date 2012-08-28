Из центра Варшавы эвакуировали людей

Около 3 тысяч лиц эвакуированы в одном из районов в центре Варшавы после выявления метростроевцами 1,5-тонного снаряда для немецкой мортиры Karl-Geraet времен Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, среди эвакуированных - работники Национального банка и телеканала TVP.

Полиция заблокировала движение транспорта в центре города.

"На месте работают саперы. Значительная часть снаряда - в земле на глубине около 10 м. Надо оценить, как его достать", - заявил пресс-секретарь варшавской полиции Мариуш Мрозек, которого цитируют польские СМИ.

Как сообщал УНИАН, недавно в Варшаве метростроевцы обнаружили 300-килограммовую бомбу. В феврале в центре столицы Польши была найдена 1,5-тонная бомба времен войны. В обоих случаях приходилось эвакуировать людей.