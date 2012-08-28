Проверь себя: симптомы депрессии

Есть черта, подходя к которой, вы вдруг осознаёте, что уже много дней провели в депрессии. Вы вспоминаете, что долго находитесь в одиночестве, а значит, потеряли интерес к жизни, пишет www.newsfiber.com.

Поймав свой взгляд в зеркале, вы понимаете, что не можете больше игнорировать своё состояние. Самое время пойти к врачу. И не забывайте: здоровый образ жизни и физические упражнения – лучшая профилактика депрессии.

Симптомы депрессии: