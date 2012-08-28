Проверь себя: симптомы депрессии

15:08, 28 августа 2012
Зарубежные новости
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Лучшая профилактика - здоровый образ жизни

Есть черта, подходя к которой, вы вдруг осознаёте, что уже много дней провели в депрессии. Вы вспоминаете, что долго находитесь в одиночестве, а значит, потеряли интерес к жизни, пишет www.newsfiber.com.

Поймав свой взгляд в зеркале, вы понимаете, что не можете больше игнорировать своё состояние. Самое время пойти к врачу. И не забывайте: здоровый образ жизни и физические упражнения – лучшая профилактика депрессии.

Симптомы депрессии:

  • Печальное состояние в течение дня.
  • Потеря интереса к вашим увлечениям.
  • Чрезмерное или неуместное чувство вины или бесполезности.
  • Мысли о смерти или самоубийстве.
  • Потеря аппетита, ведущая к снижению веса.
  • Проблемы с концентрацией внимания, усталость или недостаток энергии.
  • Постоянное желание спать или, наоборот, невозможность уснуть.
  • Излишняя эмоциональность или отсутствие её.
  • Чувство беспокойства или медлительность речи, мыслей и действий.

 

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