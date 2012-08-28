Проверь себя: симптомы депрессии
15:08, 28 августа 2012Зарубежные новости
0
Лучшая профилактика - здоровый образ жизни
Есть черта, подходя к которой, вы вдруг осознаёте, что уже много дней провели в депрессии. Вы вспоминаете, что долго находитесь в одиночестве, а значит, потеряли интерес к жизни, пишет www.newsfiber.com.
Поймав свой взгляд в зеркале, вы понимаете, что не можете больше игнорировать своё состояние. Самое время пойти к врачу. И не забывайте: здоровый образ жизни и физические упражнения – лучшая профилактика депрессии.
Симптомы депрессии:
- Печальное состояние в течение дня.
- Потеря интереса к вашим увлечениям.
- Чрезмерное или неуместное чувство вины или бесполезности.
- Мысли о смерти или самоубийстве.
- Потеря аппетита, ведущая к снижению веса.
- Проблемы с концентрацией внимания, усталость или недостаток энергии.
- Постоянное желание спать или, наоборот, невозможность уснуть.
- Излишняя эмоциональность или отсутствие её.
- Чувство беспокойства или медлительность речи, мыслей и действий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter