Как здоровье украинцев на арестованном в Израиле лайнере?

Состояние здоровья украинцев на арестованном в Израиле лайнере Venus остается удовлетворительным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

Он напомнил, что 15 августа в порту Ашдод (Израиль) был наложен арест на круизный лайнер Venus (флаг Мальты), в состав экипажа которого входят 340 человек, среди которых 70 граждан Украины.

По информации Посольства Украины в Израиле, лайнер был арестован по иску экипажа о выплате задолженности по зарплате. На данное время защиту прав и интересов экипажа судна обеспечивает адвокат.

А.Дикусаров сообщил, что состояние здоровья членов экипажа, в частности украинцев, является удовлетворительным, на судне есть достаточное количество питьевой воды и продуктов питания.

Посол Украины в Израиле встретился с украинскими гражданами, которые находятся на судне.

По предварительной информации, судебное заседание по иску должно состояться в начале сентября. После решения суда будут понятны последующие шаги, сказал представитель МИД.