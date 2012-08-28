Чем полезно еженедельное голодание

Еженедельное голодание - прекрасный способ сделать свою жизнь здоровее и длиннее, утверждает английский генетик Френсис Эшкрофт.

По его мнению, воздерживаться от пищи один день в неделю это прекрасный метод заботы о своeм самочувствии. Эшкрофт, как и многие врачи, убеждeн, что многие болезни мы зарабатываем из-за неправильного питания. Например, в мире более шести миллионов людей страдают от сахарного диабета, заболевания, связанного с неправильным обменом веществ - а его провоцируют в том числе и разрушительные пищевые привычки. Ежедневно следить за калориями способен не каждый, поэтому для многих разгрузочный день стал бы идеальным выходом из положения, пишет Здоровье.

К слову сказать, еженедельное однодневное голодание есть в культурах многих народов и конфессий: например, в христианстве есть норма, согласно которой пятница должна быть днeм строгого поста, а индуизм предписывает поститься либо в понедельник, либо в четверг.

Впрочем, традиции - традициями, но и о здравом смысле забывать не следует: голодание противопоказано людям с рядом заболеваний желудочно-кишечного тракта. Так что прежде чем следовать совету сторонников этого метода, необходимо проконсультироваться со специалистом.