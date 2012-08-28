Простые секреты долголетия

Когда мы стареем, концы нашей хромосомы под названием теломер становятся короче. Это делает нас более уязвимыми к болезням. Казалось бы, ничего не поделаешь. Однако новые исследования опровергают это мнение. В рамках эксперимента изменение образа жизни пациентов увеличило количество фермента, который в свою очередь увеличивает длину теломер. Определенная диета и физические упражнения могут защитить теломеры. Да и здоровые привычки могут замедлить старение на клеточном уровне, пишет news.open.by.

Оказывается, сознательные люди живут дольше. Они строят линию своей жизни так, чтобы защитить свое здоровье. Внимание к деталям и настойчивость – основные качества их характера. Они позволяют построить как карьеру, так и человеческие отношения. А это фундамент размеренного, планомерного и спокойного образа жизни. Следовательно, и долголетия.

Еще один способ продлить свои дни – наши друзья. Именно они могут помочь вам жить дольше. Австралийские исследователи обнаружили, что бабочки, живущие в социуме, имеют меньше шансов умереть. Что касается людей, 148 исследований подтверждают связь между множеством социальных связей и долголетием. Только нужно быть осторожными в выборе друзей. Как известно, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Современная наука утверждает, что даже ожирение заразно: скажи мне, сколько ест твой друг, и я узнаю, сколько ешь ты.

Как видно, все просто. Будьте добросовестны и правильно общайтесь. И, как говорится, да продлятся ваши дни на земле.