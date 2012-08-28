В Китае рухнул 15-километровый мост

Стометровый участок крупнейшего в Северо-Восточном Китае 15-километрового восьмиполосного моста через реку Сунгари обрушился в Харбине.

Как отмечает ИТАР-ТАСС со ссылкой на китайские СМИ, обрушившийся пролет пролегал над сушей. Вместе с бетонными конструкциями с тридцатиметровой высоты рухнули четыре грузовика. Погибли три человека, пятеро получили ранения.

Мост протяженностью 15,4 км был открыт для движения в ноябре 2011 года. По данным агентства Синьхуа, сооружение моста обошлось в 1,88 млрд юаней (296 млн долларов США).

Отмечается, что это уже шестой подобный инцидент с китайскими мостами за последний год.