На соревнованиях в Германии копье убило судью
12:41, 27 августа 2012Зарубежные новости
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Задело сонную артерию
На соревнованиях по легкой атлетике в Германии в результате попадания копья погиб судья.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, по данным правоохранительных органов, инцидент произошел в Дюссельдорфе на соревнованиях среди молодежи.
75-летний судья выбежал в сектор для отметки результата еще до того, как копье упало на землю. Спортивный снаряд в результате попадания в мужчину задел сонную артерию. После оказания первой помощи он был госпитализирован в критическом состоянии. Сегодня ночью мужчина скончался.
В связи с трагическим инцидентом соревнования в Дюссельдорфе были отменены.
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