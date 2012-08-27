Площадь льда в Арктике сократилась до рекордного уровня - ученые

Площадь морского льда в Арктике сократилась до рекордно низких значений за всю историю спутниковых наблюдений - до 4,21 млн квадратных километров.

Причем площадь льда будет сокращаться до середины сентября, сообщает центр дистанционного зондирования Земли японского аэрокосмического агентства JAXA, передает РИА «Новости».

Прежний рекордный минимум, по данным японских ученых, был достигнут 24 сентября 2007 года, когда площадь льдов в Арктике сократилась до 4,25 млн квадратных километров. Среднее значение минимальной площади льда в период с 1980-х годов до начала 2000 годов составляло около 6 млн квадратных километров.

"Скорость сокращения площади льда в Арктике остается высокой. Каждый год таяние льда продолжается примерно до середины сентября. Годовой минимум площади арктического льда в этом году, возможно, будет ниже 4 миллионов квадратных километров", - говорится в сообщении на сайте центра.

20 августа американский Национальный центр информации по снегу и льду (NSIDC) заявлял, что в этом году может быть перекрыт рекордный минимум, достигнутый в 2007 году.

Вместе с тем данные NSIDC отличаются от данных, которые используют их японские коллеги. В соответствии с информацией на сайте американского центра, абсолютный минимум площади льда в Арктике был достигнут 16 сентября 2007 года, он составлял 4,17 млн квадратных километров.

Данных о площади льда на текущий момент на сайте NSIDC не приводятся, но 23 августа рекорд еще не был перекрыт. В то же время данные на сайте мониторинга арктического льда, который поддерживается JAXA, свидетельствуют, что на 25 августа площадь льда сократилась до 4,087 млн квадратных километров.

Ученые разных стран тщательно следят за состоянием арктических льдов, поскольку этот регион является своего рода "кухней погоды" для всего земного шара. Кроме того, сокращение площади льда в Арктике напрямую влияет на морские экосистемы, нарушая привычные условия существования фито- и зоопланктона, лежащих в основе пищевых цепей. Таяние льдов, в частности, лишает "дома" белых медведей, которые вынуждены выходить на сушу.

Изменение ледовых условий также важно с экономической точки зрения - чем меньше льда, тем проще добывать газ и нефть на арктическом шельфе, и тем проще перевозить грузы по Северному морскому пути из Европы в Азию.

Ранее, в декабре 2011 года, специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявили, что Арктика, по-видимому, вступает в новую климатическую фазу, которая характеризуется, в частности, прогрессирующим сокращением площади морских льдов.

Согласно наблюдениям ученых, сокращается не только площадь арктической ледовой шапки, но и ее общая масса, за счет сокращения толстых многолетних льдов.