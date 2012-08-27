На юго-востоке Франции - огромный пожар
10:11, 27 августа 2012Зарубежные новости
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Горят 900 га леса
Более 900 га леса горят в расположенном на юго-востоке Франции департаменте Буш-дю-Рон.
Это крупнейший в регионе лесной пожар за лето, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».
Около 400 га выгорели полностью. На борьбу с огнем брошены более 700 сотрудников противопожарной службы.
В воскресенье работы по тушению пожаров продолжались в течение всего дня. Ожидается, что сегодня операция продолжится.
Этим летом жаркая погода привела к распространению лесных пожаров в Европе. В частности, в испанской Каталонии в результате крупнейшего за последние 26 лет лесного пожара погибли четыре человека. Пожар бушевал на территории более 13 тысяч га.
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