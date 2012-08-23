Вспышка холеры поразила более 13 тыс жителей Гвинеи и Сьерра-Леоне

Вспышка холеры, зафиксированная в странах Западной Африки в феврале 2012 года, уже поразила более 13 тысяч человек, сообщает Examiner со ссылкой на пресс-службу международной организации "Врачи без границ".

По данным организации, ее специалисты оказали медицинскую помощь около 4,6 тысячи жителей Сьерра-Леоне и Гвинеи, заразившимся холерой. Число летальных случаев инфекции медики оценивают в две с половиной сотни, пишет Медпортал.

Кроме того, сообщения о случаях заражения опасной инфекции поступают из Уганды. По информации местных СМИ, холерой заразились восемь жителей округа Кибале, расположенного на западе страны. Двое заболевших скончались.

В 2001 году в странах Западной и Центральной Африки была зафиксирована одна из крупнейших в истории эпидемий холеры. Инфекцией заразились более 85 тысяч жителей 20 африканских стран. Жертвами опасной инфекции стали почти 2,5 тысячи человек.