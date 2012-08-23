Украина - 99-я в мировом рейтинге состояния здоровья граждан

99-е место заняла Украина из 145-ти возможных в рейтинге состояния здоровья жителей различных государств, который был составлен агентством Bloomberg.

Интересно, но Украина оказалась между Ираком и Пакистаном. При этом, Ирак выше Украины на одну строчку, а Пакистан, соответственно, ниже, сообщает портал novostimira.com.

Согласно рейтингу от Bloomberg самые здоровые граждане живут в Сингапуре. Второе место у Италии, а замыкает тройку Австралия.

Далее топ-10 здоровых стран выглядит следующим образом: Швейцария, Япония, Израиль, Испания, Нидерланды, Швеция и Германия. А в самой нижней части рейтинга здоровых стран находятся Мозамбик, Чад, Конго, Лесото, а также Свазиленд.

Что же касается бывших республик Советского Союза, то здесь дела обстоят следующим образом. Самая здоровая из бывшего состава СССР – Грузия, которая находится в рейтинге от Bloomberg на 71-м месте. На 79-й позиции Латвия и Армения. 81-е место у Литвы, 84-й Таджикистан, строчкой ниже Узбекистан, на 87-м месте Азербайджан. Беларусь расположилась на 91-м месте, а Россия на 97-й позиции.

Рейтинг от Bloomberg основан на ряде показателей, среди которых продолжительность жизни граждан, уровень детской смертности, причины, которые вызывают смертность, а также показатели смертности для различных возрастных групп. Кроме того, во внимание принималось количество курильщиков в государстве, уровень употребления спиртных напитков, физическая активность населения, количество ВИЧ-инфицированных, экологическая ситуация в стране и ряд других критериев.