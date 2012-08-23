Российским хирургам могут разрешить пересаживать детские органы

На сегодняшний день в стране действует запрет на пересадку органов умерших детей. Маленьким пациентам могут предложить только орган взрослого человека (часто случается при пересадке почек). Как констатирует руководитель Центра трансплантации почки Российской детской клинической больницы (РДКБ) Алексей Валов, есть возрастные ограничения - дети, начиная с возраста 7-8 лет. Доноры помладше не подходят. А вот сердце, например, реально пересадить только от сверстника.

Однако в Министерстве здравоохранения готовится документ, снимающий данный запрет, пишет Меддейли. Если соответствующие изменения будут внесены в законодательство, то несовершеннолетним пациентам не придется ездить за границу для проведения пересадок.

Пока же российские дети вынуждены ждать своей очереди на операции в зарубежных центрах. Трансплантация разрешена почти во всех странах дальнего и ближнего зарубежья. В Белоруссии и Казахстане разрешена пересадка органов живого донора, если у него умер головной мозг (вне зависимости от возраста). Острая нехватка детских донорских органов - отдельная проблема.

Изменения в закон, о которых идет речь, могут быть внесены в Госдуму в конце текущего - начале следующего года. Пока документ дорабатывают, и еще предстоит этап межведомственных согласований.

