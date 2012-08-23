Прием антибиотиков приводит к ожирению у детей

Ученые пришли к выводу, что прием антибиотиков в детском возрасте может впоследствии привести к ожирению, сообщает

Меддейли.

"Обычно мы видим причину ожирения в неправильном питании или в недостатке физических нагрузок. Однако, как показывают исследования, это более сложная проблема", - рассказал ученый Леонардо Тразанд из медицинской школы Нью-Йоркского университета. В проведенном исследовании участвовали 11 532 ребенка, родившихся в английском графстве Эйвон с 1991-го по 1992-й годы, за здоровьем и развитием которых врачи наблюдали в течение длительного времени.

Врачи выяснили, что дети, которые принимали антибиотики в течение первых пяти месяцев их жизни, более склонны к полноте. Причем, последствия приема антибиотиков начинают проявляться у детей после трех лет. Риск заболеваемости ожирением у них оказался на 22% выше, чем у детей, которым не давали антибиотики. "Несмотря на то, что необходимы дальнейшие исследования, это тщательно проведенное исследование позволяет предположить, что антибиотики влияют на вес людей. Особенно это касается детей", - заключили ученые, проводившие исследование.

