Паучий яд лечит рак

Ученые исследуют возможности использования яда паука в качестве лекарства от рака молочной железы.

В Университете Джеймса Кука в Австралии изучают лекарственные свойства яда паука Funnel Web Spider, обитающего только в Австралии и пробивающего своими шипами даже обувь, и яда тарантула, пишет news.open.by.

В яде этих пауков содержатся определённые токсины. Именно они представляют смертельную опасность для человека и всего живого. Учёные решили обернуть этот вред во благо. Предполагается, что будущий препарат будет иметь свойство блокировать или убивать клетки рака молочной железы при помощи этих токсинов.

За ходом исследования следит австралийский министр науки Роуз Бейтс. Она говорит, что ещё очень рано утверждать о правильности выбранного направления работы, но, в целом, исследование довольно новаторское и может привести к положительным результатам. Работы по разработке вакцины финансируются совместно Советом национального здравоохранения и медицинских исследований и Фондом рака молочной железы.