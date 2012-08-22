В России самолет упал на площадку детского сада
18:19, 22 августа 2012Зарубежные новости
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Погибли пилот и пассажир
В Ленинградской области России самолет упал на детскую площадку.
Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, в 15.15 мск потерпел крушение двухмоторный частный самолет Сessna 421.
На борту находились пилот – житель Санкт-Петербурга и пассажир – житель Краснодарского края. Оба они погибли при падении самолета на детскую площадку детсада в поселке Аннино Ломоносовского района, закрытого на летние каникулы. На земле при падении самолета никто не пострадал.
Проводится доследственная проверка.
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