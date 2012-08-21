Известный американский педиатр проводил эксперименты над дочкой

10:55, 21 августа 2012
Зарубежные новости
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Изучал состояние клинической смерти

Имя доктора Мелвина Морса хорошо известно в Соединенных Штатах. Теперь же его узнал весь мир. Знаменитый детский врач подозревается в том, что проводил эксперименты над приёмной дочерью. Он якобы пытал её водой, девочка впадала в кому, и Морс изучал её состояние. Известно об этом стало случайно. И вот накануне начался судебный процесс, сообщает Первый канал.

Доктору Мелвину Морсу не привыкать к славе. Ведущий ученый, эксперт в области клинической смерти был частым гостем на американском телевидении: участвовал в шоу Опры Уинфри и Ларри Кинга. Теперь журналисты охотятся за ним по другому поводу, а имя ученого отныне в заголовках криминальных новостей.

Доктор Мелвин Морс подозревается в жестоком обращении со своей 11-летней приемной дочерью. По версии следствия, ученый на протяжении двух лет издевался над ребенком, периодически устраивая ей пытки водой. Проводил эксперименты, пытаясь доказать, что именно дети в состоянии клинической смерти все равно могут чувствовать и видеть, что происходит вокруг. Теорию о том, что у ребенка, несмотря на остановку сердца, продолжают работать органы чувств, Морс часто описывал в своих научных трудах.

«Одна из пациенток, которую я наблюдал, могла детально описать то, что я делал. Она сказала, что видела, как я ставил в нос трубочку, как отнес ее в другое помещение и поместил в аппарат, который был похож на пончик — это она так МРТ назвала. И это означает, что в момент смерти неврологические процессы продолжаются», — сказал Мелвин Морс.

Полиция заявляет, что сеансов пыток водой было как минимум четыре. Он топил свою дочь в ванне и в кухонной раковине. Обвинения, которые сам ученый категорически отвергает. Адвокат доктора утверждает, что дело раздуто, а сам термин «Уотербординг»- пытка водой, которую во времена Буша-младшего на допросах зачастую использовали американские спецслужбы, в США теперь нагоняет ужас. Защита просит не спешить с оценками и во всем разобраться.

«Обвинение очень серьезное. Пытка водой звучит, как изнасилование. Как слышишь такое слово, то сразу о человеке думаешь, что он изверг какой-то. Его теперь закидали грязью, еще вчера он — признанный и уважаемый ученый, а сегодня из него делают какого-то Усаму бен Ладена. Он ужасно переживает». — сказал Джо Хёрли, адвокат Мелвина Морса.

В поле зрения полиции ученый попал после публичной ссоры со своей приемной дочерью. На глазах у соседей схватил ее за ногу и протащил ее в дом по каменной насыпи несколько десятком метров. В ходе допроса детей, а у Морса есть еще и родная дочь, следователи и узнали об экспериментах главы семьи. Обвинения предъявлены и жене ученого, она не раз видела пытки, которые устраивал ее супруг, но предпочитала не вмешиваться.

До недавнего времени Мелвин Морс работал детским врачом в педиатрии города Льюис штата Делавер. Родители его пациентов не могу поверить в произошедшее.

«Когда я его увидела его в первый раз, он произвел хорошее впечатление, умеет ладить с детьми. Я бы ему доверяла», — говорит Риана Браун.

«То, что это происходило через дорогу от меня — это немыслимо», — сказала Недра Хикс.

На время следствия руководство детской больницы отстранило доктора от работы. Сам Мелвин Морс и его супруга не собираются признавать выдвинутые против них обвинения. Их дети в данный момент находятся под защитой местных органов опеки. Чета Морс уехала из своего дома, подальше от журналистов. Следствие будет продолжено, очередное судебное заседание состоится через несколько недель.
 

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