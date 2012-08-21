Ученые обнаружили, что ответ на биологическую загадку, почему женщины живут дольше мужчин, кроется в маленьких "энергопакетах" клеток тела, которые обеспечивают мутации, более опасные для мужчин, чем для женщин, пишет Инопресса, ссылаясь на Independent.

"Микроскопические митохондрии клетки отвечают за превращение еды в энергию и уникальны тем, что у них есть свой ДНК, который наследуется только от матери", - пишет издание.

"Исследование установило, что мутации жизненно важных митохондрий имеют тенденцию к исчезновению, если они опасны для женщин, и к сохранению, если они опасны для мужчин. Это связано с тем, что процесс естественного отбора сказывается только на матерях, потому что именно они передают эти митохондрии своим детям", - отмечает автор статьи.

"Женщины во всех развитых и во многих развивающихся странах с благоприятными условиями для родов в среднем живут дольше мужчин, что предполагает биологическое объяснение этого феномена, которое практически не имеет отношения к культурным различиям", - делает вывод The Independent.

"Долгожительство женщин становится очевидным, если посмотреть на соотношение полов у столетних, среди которых женщины преобладают над мужчинами в отношении девять к одному", - отмечается в статье.

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, проведено на митохондриях дрозофил, самки которых имеют тенденцию жить дольше самцов, сообщает издание.