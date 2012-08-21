Если есть хорошая работа - будет и здоровье

Физические упражнения и отказ от курения, несомненно, улучшат здоровье. Но, как заявляет Канадская медицинская ассоциация, высокооплачиваемая работа, окажет столь же благотворный эффект.

12–й ежегодный опрос Канадской медицинской ассоциации показал, что только 38% семей с доходом в 30 000 долларов в год могут похвастаться хорошим здоровьем – по сравнению с 68% домохозяйств, чей годовой доход составляет 60 000 долларов и выше.

Столь существенные различия в цифрах специалисты объясняют тем фактом, что 6 из 10 малообеспеченных жителей Канады прекращают принимать лекарственные средства по причине их дороговизны. В то же время всего лишь 10% среди обеспеченных людей прекращают лечение вопреки рекомендациям врача.

Сотрудники организации опрашивала 1 200 людей в телефонном режиме. Погрешность данных может составлять не более 2,8%, как заверяют эксперты.

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