Какие продукты вызывают усталость

Как сообщает MedikForum, американские ученые в результате серьезного исследования пришли к выводу о том, что некоторые популярные продукты неблагоприятно сказываются на работоспособности человека и провоцируют сонливость.

В топовый список продуктов, из-за которых мы чувствуем себя усталыми и разбитыми, попали продукты наиболее часто покупаемые в супермаркетах.

На первом месте оказалось спиртное, вызывающее сонливость. Затем идут сладости, изменяющие уровень глюкозы в крови и действуя утомляюще.

На третьем месте мясо индейки. Ученые установили, что содержащиеся в нем белки снижают работоспособность.

К быстрой утомляемости приводят и мучные изделия, в том числе, макаронные из белой пшеничной муки. Их употребление приводит к скачкам быстро усваиваемой глюкозы в крови. Что сначала вызывает прилив энергии, но затем наступает такой же быстрый энергетический отток.

Также в топ-лист попала жареная пища. Организм тратит на ее переваривание слишком много времени и она воздействует раздражающе на пищеварительный тракт.

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