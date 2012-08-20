В Перу стартовала программа раздачи бесплатных контрацептивов

Министерство здравоохранения Перу запустило программу по раздаче бесплатных контрацептивов в медицинских учреждениях.

По оценкам ведомства, доступ к ним получат свыше 40 тысяч человек, сообщает радио «Свобода».

В Перу, где подавляющее большинство населения исповедует католицизм, аборты запрещены законом. Тем не менее, к этому средству прерывания беременности прибегают ежедневно около тысячи женщин. По данным перуанской прессы, операция обходится примерно в 100 долларов.