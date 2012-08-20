В Перу стартовала программа раздачи бесплатных контрацептивов
16:52, 20 августа 2012Зарубежные новости
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Профилактика абортов
Министерство здравоохранения Перу запустило программу по раздаче бесплатных контрацептивов в медицинских учреждениях.
По оценкам ведомства, доступ к ним получат свыше 40 тысяч человек, сообщает радио «Свобода».
В Перу, где подавляющее большинство населения исповедует католицизм, аборты запрещены законом. Тем не менее, к этому средству прерывания беременности прибегают ежедневно около тысячи женщин. По данным перуанской прессы, операция обходится примерно в 100 долларов.
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