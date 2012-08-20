Как рост влияет на причины смерти

В Кембриджском университете (Великобритания) сделано неожиданное открытие: от роста зависят причины смерти.

Учёные проанализировали 130 исследований с информацией о росте и причинах смерти почти 1,1 млн человек, родившихся с 1900 по 1960 год. 85% испытуемых были белокожими, 93% жили в Северной Америке или Европе. Исследователи, разумеется, учли, что со временем человечество становится выше: каждые пять лет приносят прибавку в 0,68 мм, пишет РИА АМИ. Средний рост респондента мужского пола был равен 172,7 см, а женского — 160 см.

В итоге обнаружилась связь между ростом и причинами смерти. В частности, чем выше человек, тем вероятнее, что он умрёт от рака, а низкорослые чаще прочих уходят из жизни из-за проблем с сердцем или инсульта. По словам учёных, рост может рассказать о том, в каких социальных условиях рос человек, как он питался в детстве, какова его генетическая наследственность. К примеру, малый рост часто указывает на плохое питание, хронические инфекции или хроническую диарею, а также может быть результатом стрессового детства (развод родителей и пр.). Разумеется, это не значит, что все невысокие люди обязательно пережили в детстве и юности подобные события; эта тенденция становится очевидна только тогда, когда рассматривается большая выборка людей.

И всё-таки факторы, влияющие на развитие в детстве, могут подсказать, каким будет здоровье человека в дальнейшей жизни. Немаловажно и такое наблюдение: чем выше человек, тем охотнее его берут на работу. Успех, связанный с ростом, может отчасти объяснить, почему низкорослые больше прочих рискуют умереть от психических расстройств.

Высокие люди чаще бывают худыми, больше занимаются физкультурой и меньше курят. Такая разница в образе жизни может приводить к тому, что у высоких обычно всё в порядке с холестерином в крови и давлением, и это может объяснить, почему низкорослых чаще убивают сердечные недуги, инфаркты и инсульты. Ну а увеличенный риск смерти от многих типов рака у высоких людей объясняется отчасти тем, что их внутренние органы больше по размеру — а следовательно, выше вероятность того, что одна клетка в органе может быть раковой.

Результаты исследования опубликованы в издании International Journal of Epidemiology.

Подготовлено по материалам My Health News Daily.