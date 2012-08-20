GlaxoSmithKline продает свои права на 25 торговых марок
Сделка на $ 270 млн
Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc (GSK) намерена продать австралийскому подразделению холдинга Aspen Pharmacare права на торговые марки своих лекарственных препаратов. Цена сделки составляет 270 млн долл., сообщает Associated Press. В частности, GlaxoSmithKline передаст права на 25 лекарственных средств, включая противовирусный Valtrex и антибиотики Timentin и Amoxil.Отметим, что выручка от продажи препаратов, права на которые переходят Aspen Pharmacare, на территории Австралии в 2011г. составила 130,2 млн долл., а в первой половине 2012г. – 48,6 млн. В GSK отмечают, что спад вызван общим сокращением бюджетных средств на лекарства и усилением конкуренции, пишет www.ria-ami.ru.
В Glaxo ожидают, что сделка будет закрыта до конца IV квартала 2012г. Кроме того, по расчетам коммерческого департамента чистая прибыль компании от сделки составит примерно 189,8 млн долл. После объявления о сделке акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже подорожали на 2 цента и торгуются на уровне 46,69 долл. за штуку.
Штаб-квартира Aspen Pharmacare располагается в ЮАР, компания занимается разработкой и продажей лекарственных средств более чем в 100 странах мира. Выручка компании в 2011 финансовом году составила 1,5 млрд долл.