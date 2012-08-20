Неврологи изучили феномен дежавю

Пожалуй самым известным феноменом человеческой психики является дежавю — одно из проявлений ложной памяти, связанной с ощущениями повторения событий, не имеющими под собой реальной основы. Из-за трудности воспроизведения данного психического состояния оно оставалось, по большому счету, неизученным. Ученые из университета Западной Онтарио (University of Western Ontario) в своем исследовании пролили свет на особенности возникновения данного психического состояния, пишет www.wiki-meds.ru.

Удалось им это благодаря наблюдению за больными с височной эпилепсией, для которых дежавю является одним из возможных симптомов надвигающегося припадка. Для исследования механизмов, объясняющих психический феномен, исследователи составили тесты на выявление чувства знакомости — эмоционального состояния, появляющегося при узнавании события или переживания, которое является характерной чертой дежавю. Так например, одно из заданий провоцировало конфликт разных типов воспоминаний испытуемого.

В результате оказалось, что в работе мозга людей, переживавших дежавю в качестве симптома, существуют характерные отличия. Только у больных с зафиксированными случаями исследуемого состояния перед наступлением припадка нарушения памяти были связаны конкретно с возникновением чувства знакомости, в то время как у испытуемых из контрольной группы вызванные эпилепсией аналогичные проблемы были намного более варьированы.

Открытие ученых ценно не только тем, что помогает лучше объяснить закономерности проявления психического феномена на психологическом и нейронном уровнях, но и имеет клиническую значимость в хирургическом лечении височной эпилепсии. Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в онлайн-выпуске журнала Neuropsychologia.