Чем опасно для мужчин жареное мясо

Исследование, проведeнное учeными из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии и Калифорнийского института предотвращения рака (США), показало, что красное мясо, приготовленное при высокой температуре, особенно жареное в масле на сковороде, может на 40% увеличивать риск прогрессирующего рака простаты.

Предыдущие работы демонстрировали связь между обилием красного мяса в рационе и риском развития рака простаты, однако доказательств приводилось не так много. В ходе нынешнего исследования специалисты проанализировали сведения о 2 тыс. мужчин. Респонденты заполняли обширные анкеты, позволяющие оценить количество и тип потребляемого мяса, включая птицу и мясные полуфабрикаты. Информация о способах приготовления (к примеру, обжаривание в масле, запекание в духовке и жарка на гриле) собиралась с помощью цветных фотографий, которые демонстрировали степень прожарки, пишет Компьюлента.

У тысячи с лишним участников был диагностирован прогрессирующий рак предстательной железы. Вероятность заболеть была повышена на 30% у тех, кто съедал в неделю более полутора порций жаренного в масле красного мяса. А у тех, кто потреблял более двух с половиной порций, риск был увеличен на 40%.

Также было обнаружено, что наиболее канцерогенными являются котлеты из гамбургеров. Мясо птицы наименее опасно для здоровья простаты, если его запекают в духовке, если же обжарить его на сковороде в масле, вероятность заболеть повышается.

Объяснить, почему высокотемпературная обработка мяса увеличивает риск развития рака простаты, учeные пока не могут. Предположительно, во время жарки красного мяса и птицы образуются повреждающие ДНК канцерогены - гетероциклические амины. А при копчении мяса или жарке на гриле формируются другие канцерогенные вещества, такие как полициклические ароматические углеводороды, которые также ответственны за возникновение некоторых видов рака, включая рак простаты.

Результаты исследования опубликованы в журнале Carcinogenesis.