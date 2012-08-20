Мозг человека хранит вечную молодость

Человеческий мозг обладает гигантскими возможностями, которые не "стареют" со временем, выяснили ученые. По их данным, соблюдая здоровый образ жизни, люди старше 70 лет способны мыслить так же быстро, как и в 30-летнем возрасте.

Уникальная способность мозга противостоять процессу старения была установлена в серии опытов с использованием передовых технологий сканирования в трехмерном режиме, пишет news.open.by. "Мы еще плохо знаем особенности работы мозга, который преподносит новые и новые сюрпризы", - отметила руководитель исследования Эмили Рогальски из Университета Чикаго.

Исследователи выяснили, что процесс совершенствования мозга не прекращается с наступлением старости. Наоборот, в это время продолжает активно развиваться ряд областей, отвечающих за интеллектуальную деятельность.

Пока ученые не могут точно ответить на вопрос, что именно обеспечивает "вечную молодость" мозга. Однако они уверены, что в значительной степени это зависит от наследственности, особенностей сочетания генов, здорового образа жизни и активной деятельности, передает ИТАР-ТАСС.

Добавим, что на этой неделе были обнародованы результаты исследования, также связанного со способностями мозга в старости. Ученые доказали, что сохранить память даже в 70 лет помогает ежедневное употребление какао. Содержащиеся в этом напитке флавоноиды способны снизить индивидуальный риск развития старческого слабоумия. Они могут воздействовать на структуру и функции мозга напрямую, защищая нейроны от повреждения, улучшая метаболизм и их взаимодействие с молекулярной структурой, ответственной за память.

"Это исследование представило убедительные доказательства, что употребление богатого флавонолом какао как часть ежедневной сбалансированной диеты, могло бы улучшить мозговую деятельность", - цитирует РИА Новости доктора медицинских наук Джиовамбатиста Дезидери.

