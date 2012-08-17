В развивающихся странах стремительно растет число курильщиков

В развивающихся странах стремительно увеличивается количество курильщиков.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Lancet, передает русская служба Би-Би-Си.

Резко увеличилось и число курящих женщин, свидетельствуют опросы в 16 странах, общее население которых составляет 3 млрд человек.

Люди в развивающихся странах редко бросают курить, а политика по борьбе с курением во многих странах оказалась неэффективной, отмечается в исследовании.

Последствия курения являются причиной большей доли смертей в богатых странах, чем в развивающихся. Но по мере того, как процент курильщиков в развитых странах снижается, ситуация будет меняться, предупреждают ученые.

Россия занимает первое место в списке стран с наибольшей долей курильщиков, далее идут Турция, Польша, Филиппины и Китай.