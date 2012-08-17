Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло сегодня на юге Японии.

Об этом передает ИТАР-ТАСС.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Национальное метеорологическое управление Японии объявило об угрозе цунами, однако спустя несколько минут отозвало предупреждение.

Эпицентр землетрясения находился в Восточно-Китайском море вблизи побережья префектуры Кумамото (остров Кюсю), а очаг залегал практически под поверхностью морского дна. Подземные толчки ощутили жители семи префектур Японии.