Почему трудоголики болеют чаще

Люди, проводящие много времени на рабочем месте, рискуют серьезно заболеть. По результатам исследования ученых, если работа у человека занимает более 12 часов в сутки, организм не успевает справляться с нагрузками и «ломается».

При этом вероятность получения производственной травмы у людей, которые переутомляются на работе, увеличивается на 60%. Кроме того, серьезная опасность грозит сердцу — самому уязвимому органу трудоголика. Их настигают и другие болезни, связанные со стрессом, например, язвы, гипертония. — около трети руководителей страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Женщины, со школьной скамьи стремящиеся быть первыми во всем и рано добивающиеся карьерных успехов, испытывают гораздо больше сложностей с беременностью и родами, чем их ровесницы-троечницы. Они же в несколько раз чаще и острее страдают послеродовой депрессией и более подвержены воспалительным заболеваниям внутренних органов. Причины? Во-первых, стресс — неизбежный спутник женщины, активно продвигающейся по служебной лестнице. Во-вторых, эндокринные нарушения, к которым может привести постоянное нервное напряжение и отсутствие полноценного отдыха. Все чаще можно услышать мнение: чем женщина успешней в социальном плане, тем выше для нее риск столкнуться с проблемами гормонального характера.

Последствия этого — самые разнообразные: потеря внешней привлекательности (серый цвет лица и тусклые волосы, ломкие ногти, увеличение веса), психические нарушения, самым невинным из которых оказывается бессонница. При этом особую тревогу вызывают молодые женщины, которым еще только предстоит рожать детей. Если в организме наблюдается гормональный дисбаланс, зачатие ребенка может вызвать массу трудностей.

Трудоголиков нередко поджидает и другая напасть. Психологи называют ее синдромом эмоционального сгорания. Энергичный трудоголик вдруг начинает испытывать усталость и раздражение, сама мысль о работе вызывает неприятие. Это одна из профессиональных болезней всех, кто работает с людьми: учителей, менеджеров, врачей, журналистов, бизнесменов, политиков. Синдром развивается постепенно. Сначала исчезает радость жизни, все кажется серым и безрадостным. Затем человека охватывает раздражение к домашним и коллегам. После этого резко падает интерес к труду, что приводит к неприятностям на работе, вплоть до ухода. У человека все внутри будто выгорает, он становится неработоспособным и полностью «выключенным» из жизни.

Поэтому умение отдыхать и полностью отключаться от рабочих дел психологи считают одним из главных показателей здоровой жизни.

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