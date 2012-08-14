За Брейвика обещают мстить "рыцари-тамплиеры"

Ряд норвежских политиков получили письма с угрозами расправы в случае, если с террориста Андерса Брейвика не снимут все обвинения.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телекомпанию НРК, послания были разосланы по электронной почте. Отправители утверждают, что являются членами одной из ячеек ордена "рыцарей-тамплиеров" - террористической организации, о которой А.Брейвик рассказал в своем "манифесте" и к которой себя причисляет. При этом реальных доказательств ее существования в ходе расследования дела о двойном теракте в Норвегии обнаружено не было.

В письмах, в частности, отмечается, что "вероятное признание Брейвика невменяемым делает смерть тех, кто погиб от его "меча", напрасной". Неизвестные называют террориста своим "предводителем", требуют освободить его, потому что "его поступок был единственным возможным вариантом действий в войне" против мультикультурализма.

Инцидент с посланиями расследует норвежская служба разведки.

При этом, по мнению адвоката А.Брейвика - Гейра Липпестада, если бы данные о наличии ячеек ордена "рыцарей-тамплиеров" подтвердились, это серьезно повлияло бы на решение вопроса о вменяемости террориста и на приговор, который огласят 24 августа.

В результате двойного теракта, совершенного А.Брейвиком 22 июля 2011 года в правительственном квартале Осло и молодежном лагере Норвежской рабочей партии на острове Утёйя, погибли 77 человек. Приговор террористу будет вынесен 24 августа.