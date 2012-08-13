Работу врачей могут доверить медсестрам

Нехватка врачей заставляет экспертов искать новые пути оказания помощи населению. Смогут ли медсестры заменить более квалифицированный медицинский персонал? Проблему нехватки кадров в сфере здравоохранения обсуждают в Минске 13-14 августа, пишет news.open.by. На совещание приглашены эксперты из 8 стран, в большинстве которых количество медицинских работников с каждым годом сокращается.

По словам регионального советника по кадровым ресурсам здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ д-ра Галины Перфильевой, одной из возможных стратегий решения проблемы нехватки медицинских кадров может быть передача обязанностей врача медицинскому работнику с более низким или более узким уровнем подготовки:

- Во всем мире страны пытаются разрабатывать планы по охране здоровья населения в условиях глобального экономического спада и нехватки работников здравоохранения. В такой ситуации крайне важно развивать и как можно более рационально использовать все имеющиеся таланты - от медицинских работников высочайшей квалификации и работников здравоохранения общего профиля до самих пациентов.

- Медсестры могут делать гораздо большее, чем они делали раньше, - считает глава Странового бюро ВОЗ в Беларуси Егор Зайцев. - Тем самым достигается несколько целей, в том числе первичная помощь становится более доступной, она становится более отзывчивой к требованиям пациентов как клиентов, и она становится менее затратной.

Идея перераспределения кадров не нова. По сообщению экспертов, в Соединенном Королевстве передача медсестрам в первичном звене здравоохранения полномочий по назначению лечения сделала медицинскую помощь более доступной. Прием пациентов обученными медсестрами в Канаде улучшил качество ведения хронических заболеваний. А в США физиотерапевты наравне с врачами осматривают пациентов в отделениях неотложной помощи, назначают лекарства, а при необходимости направляют больных к специалистам.

По словам экспертов, уровень такого обслуживания вполне сопоставим с работой врачей.