Врачи уже 20 тысяч раз оказывали помощь участникам Олимпийских Игр

Во время Олимпийских игр в Лондоне врачи уже 20 тысяч раз оказывали помощь спортсменам, зрителям, персоналу и журналистам. Причем, сами участники соревнований обращались к докторам около четырех тысяч раз.

По словам главного врача Игр Ричарда Баджетта, им приходилось иметь дело с переломами, растяжениями и разрывами мышц, а также сердечными приступами, пишет www.sports.ru/.

Добавим, спортсмены на Олимпиаде имеют доступ к круглосуточной бесплатной медицинской помощи. Эта статья расходов у организаторов Игр-2012 составляет 23 миллиона фунтов стерлингов.