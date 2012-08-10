Химиотерапия при раке может привести к обратному эффекту

Химиотерапия, применяющаяся при лечении онкологических заболеваний, может привести к большей устойчивости раковых клеток к медикаментам.

Как утверждают ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine, было замечено, что лечение со временем становится малоэффективным, особенно при повторном заболевании пациентов.Исследователи объясняют это тем, что в ходе химиотерапии в здоровых клетках, окружающих опухоль, начинает вырабатываться протеин, который раковые клетки используют для собственной защиты, пишет Би-Би-Си.

По словам эксперта из исследовательского центра Cancer Research UK Фрэн Болквил, ученые намерены изучить этот побочный эффект, чтобы впоследствии блокировать защитный механизм опухоли.

"Оказалось, что здоровые клетки, окружающие опухоль, могут помогать раковым клеткам, поставляя им необходимые материалы", - говорит Болквил.

Таким образом, использование химиотерапии может быть пересмотрено в случае, если подтвердится этот двойной эффект.

Исследования уже подтвердили, что у приблизительно 90% пациентов в ходе лечения пораженные клетки развили способность к сопротивлению лекарствам.

Обычно в ходе лечения делаются перерывы в приеме лекарств, чтобы организм смог восстановиться. Как выяснилось, этим пользуются и раковые клетки, вырабатывая необходимую устойчивость к лекарствам.

Как сообщили исследователи из Онкологического центра Фреда Хатчинсона в американском Сиэттле, химиотерапия повреждает ДНК клеток в окружающих опухоль тканях, и они начинают вырабатывать в 30 раз больше протеина WNT16B, который и помогает впоследствии раку противостоять лекарствам.

И если раньше ученые брали во внимание лишь сами раковые клетки, то теперь ясно, что необходимо принимать во внимание и ткани, окружающие опухоль.

Руководитель американской исследовательской группы Питер Нельсон подчеркивает, что ранее было известно о том, что протеины помогают раковой опухоли развиваться. Но лишь сейчас стало понятно, что таким образом опухоль и защищается от лечения.

"Наше исследование показывает, что окружающая среда опухоли также может влиять на решение, каким образом должно строиться лечение", - подчеркивает ученый.

Фрэн Болквин из Cancer Research UK считает, что нужно теперь научиться правильно стимулировать здоровые клетки, чтобы они не помогали болезни, а разрушали ее.

Онкологические заболевания могут поражать любую часть организма человека. Характерным признаком данной группы болезней является быстрое образование аномальных клеток, которые прорастают за пределы своих обычных границ и способны проникать в окружающие пораженное место ткани и образовывать метастазы, распространяясь в другие органы.

И если здоровые клетки после определенного числа делений отмирают, то раковая клетка продолжает делиться бесконечное число раз.